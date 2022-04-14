Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 14,6020 liradan, euro ise 15,9330 liradan güne başladı.
Ekonomi 14.04.2022, 09:12
Dolar 14,6020 liradan, euro ise 15,9330 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,60 liradan alınan dolar 14,6020 liradan, 15,9310 liradan alınan euro ise 15,9330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,59 liradan, euro ise 15,81 liradan satılmıştı.