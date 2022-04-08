Serbest piyasada döviz fiyatları

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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak."
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Dolar 14,7450 liradan, euro ise 16,0190 liradan güne başladı.
Ekonomi 08.04.2022, 09:15
Dolar 14,7450 liradan, euro ise 16,0190 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,7430 liradan alınan dolar 14,7450 liradan, 16,0170 liradan alınan euro ise 16,0190 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,74 liradan, euro ise 16,06 liradan satılmıştı.