Serbest piyasada döviz fiyatları

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MSB: "Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
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Dolar 14,8170 liradan, euro ise 16,3420 liradan güne başladı.
Ekonomi 25.03.2022, 09:11
Dolar 14,8170 liradan, euro ise 16,3420 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,8150 liradan alınan dolar 14,8170 liradan, 16,34 liradan alınan euro ise 16,3420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,84 liradan, euro ise 16,29 liradan satılmıştı.