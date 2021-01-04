Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,3690 liradan, euro ise 9,0320 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 04.01.2021, 09:08
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Dolar 7,3690 liradan, euro ise 9,0320 liradan haftaya başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 7,3670 liradan alınan dolar, 7,3690 liradan, 9,03 liradan alınan euro ise 9,0320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,43 liradan, euro ise 9,12 liradan satılmıştı.
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