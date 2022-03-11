Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 14,9070 liradan, euro ise 16,3980 liradan güne başladı.
Ekonomi 11.03.2022, 09:17
Dolar 14,9070 liradan, euro ise 16,3980 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 14,9050 liradan alınan dolar 14,9070 liradan, 16,3960 liradan alınan euro ise 16,3980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,91 liradan, euro ise 16,46 liradan satılmıştı.