Serbest piyasada döviz fiyatları

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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
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Dolar 13,5880 liradan, euro ise 15,4420 liradan güne başladı.
Ekonomi 18.02.2022, 09:27
Dolar 13,5880 liradan, euro ise 15,4420 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 13,5860 liradan alınan dolar, 13,5880 liradan, 15,4400 liradan alınan euro ise 15,4420 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,60 liradan, euro ise 15,46 liradan satılmıştı.