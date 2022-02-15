Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,5850 liradan, euro ise 15,3820 liradan güne başladı.
Ekonomi 15.02.2022, 09:11 15.02.2022, 09:21
Dolar 13,5850 liradan, euro ise 15,3820 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 13,5830 liradan alınan dolar 13,5850 liradan, 15,38 liradan alınan euro ise 15,3820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,55 liradan, euro ise 15,33 liradan satılmıştı.