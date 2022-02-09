Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,56 TL'den, Euro 15,51 TL'den, Sterlin ise 18,41 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.828 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 789/797, çeyrek altın 1.280/1.308, Cumhuriyet altını ise 5.271/5.327 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 10,17 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 43 bin 364, Ethereum ise 3 bin 074 dolar seviyesinde.