Son Dakika
Bursa’da gençlerden ilginç yöntem...Önce buzlu rampada kızakla kaydılar, sonra traktörün lastiğiyle ipi çekerek yukarı kaydılar
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,6270 liradan, euro ise 15,3070 liradan güne başladı.
Ekonomi 27.01.2022, 09:09
Dolar 13,6270 liradan, euro ise 15,3070 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 13,6250 liradan alınan dolar 13,6270 liradan, 15,3050 liradan alınan euro ise 15,3070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,57 liradan, euro ise 15,32 liradan satılmıştı.