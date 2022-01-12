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Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 13,7730 liradan, euro ise 15,65 liradan güne başladı.
Ekonomi 12.01.2022, 09:20 12.01.2022, 09:33
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,76 TL'den, Euro 15,66 TL'den, Sterlin ise 18,81 TL'den işlem görüyor.
Altın ve Gümüş
Onsu 1.819 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 797/805, çeyrek altın 1.292/1.322, Cumhuriyet altını ise 5.316/5.378 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 10,08 TL'den fiyatlanıyor.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 723 dolardan, Ethereum ise 3 bin 231 dolardan fiyatlanıyor.