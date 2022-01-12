Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,76 TL'den, Euro 15,66 TL'den, Sterlin ise 18,81 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.819 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 797/805, çeyrek altın 1.292/1.322, Cumhuriyet altını ise 5.316/5.378 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,08 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 723 dolardan, Ethereum ise 3 bin 231 dolardan fiyatlanıyor.