Serbest piyasada döviz fiyatları

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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla oluşacak hava gücünün ihale sürecinin başladığını açıkladı
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Dolar 13,32 liradan, euro ise 15,04 liradan güne başladı.
Ekonomi 04.01.2022, 09:15 04.01.2022, 09:25
Dolar 13,32 liradan, euro ise 15,04 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 13,3180 liradan alınan dolar 13,32 liradan, 15,0380 liradan alınan euro ise 15,04 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,09 liradan, euro ise 14,85 liradan satılmıştı.