Serbest piyasada döviz fiyatları

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İçişleri Bakanlığı: "DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Ko
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Dolar 11,62 liradan, euro ise 13,1760 liradan güne başladı.
Ekonomi 28.12.2021, 09:13
Dolar 11,62 liradan, euro ise 13,1760 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 11,6180 liradan alınan dolar 11,62 liradan, 13,1740 liradan alınan euro ise 13,1760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 11,39 liradan, euro ise 12,89 liradan satılmıştı.