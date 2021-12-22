Serbest piyasada döviz fiyatları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti.
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Dolar 12,1220 liradan, euro ise 13,7080 liradan güne başladı.
Ekonomi 22.12.2021, 09:17
Dolar 12,1220 liradan, euro ise 13,7080 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 12,1200 liradan alınan dolar, 12,1220 liradan, 13,7060 liradan alınan euro ise 13,7080 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,77 liradan, euro ise 14,29 liradan satılmıştı.