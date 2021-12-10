Serbest piyasada döviz fiyatları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kudüs davası yalnızca Filistin’deki Müslümanların değil, tüm İslam aleminin davasıdır. Teşkilat olarak Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.”
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Dolar 13,7870 liradan, euro ise 15,5870 liradan güne başladı.
Ekonomi 10.12.2021, 09:12
Dolar 13,7870 liradan, euro ise 15,5870 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 13,7850 liradan alınan dolar 13,7870 liradan, 15,5850 liradan alınan euro ise 15,5870 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,80 liradan, euro ise 15,60 liradan satılmıştı.