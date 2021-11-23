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Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir ile ilgili izin alındı, bazı ülkeler de siparişi şimdiden vermiş oldular"
Bakan Koca: "Bakanlık olarak eczaneler, depo ve üreticiler dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var, her basamağını çok yakın takip ediyoruz. Şu anda bu anlamda ciddi bir sorun yok ama yer yer sahada sorunların olduğunu görüyoruz. Bunun için de ya
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 11,4230 liradan, euro ise 12,8340 liradan güne başladı.
Ekonomi 23.11.2021, 09:23
Dolar 11,4230 liradan, euro ise 12,8340 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 11,4210 liradan alınan dolar 11,4230 liradan, 12,8320 liradan alınan euro ise 12,8340 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 11,27 liradan, euro ise 12,67 liradan satılmıştı.