Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız."
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 9,9720 liradan, euro ise 11,4170 liradan güne başladı.
Ekonomi 12.11.2021, 09:11
Dolar 9,9720 liradan, euro ise 11,4170 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 9,97 liradan alınan dolar 9,9720 liradan, 11,4150 liradan alınan euro ise 11,4170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,82 liradan, euro ise 11,35 liradan satılmıştı.