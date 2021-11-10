Serbest piyasada döviz fiyatları

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Malatya’da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Dolar 9,7420 liradan, euro ise 11,2720 liradan güne başladı.
Ekonomi 10.11.2021, 09:27
Dolar 9,7420 liradan, euro ise 11,2720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 9,7400 liradan alınan dolar, 9,7420 liradan, 11,2700 liradan alınan euro ise 11,2720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,71 liradan, euro ise 11,26 liradan satılmıştı.