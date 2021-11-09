Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 9,7020 liradan, euro ise 11,27 liradan güne başladı.
Ekonomi 09.11.2021, 09:15
Dolar 9,7020 liradan, euro ise 11,27 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 9,70 liradan alınan dolar 9,7020 liradan, 11,2680 liradan alınan euro ise 11,27 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,73 liradan, euro ise 11,25 liradan satılmıştı.