Serbest piyasada döviz fiyatları

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MSB: "Ülkemizden Yunanistan ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü
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Dolar 9,7160 liradan, euro ise 11,23 liradan güne başladı.
Ekonomi 05.11.2021, 09:10
Dolar 9,7160 liradan, euro ise 11,23 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 9,7140 liradan alınan dolar 9,7160 liradan, 11,2280 liradan alınan euro ise 11,23 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,72 liradan, euro ise 11,24 liradan satılmıştı.