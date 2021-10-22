Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 9,50 liradan, euro ise 11,0550 liradan güne başladı.
Ekonomi 22.10.2021, 09:14
Dolar 9,50 liradan, euro ise 11,0550 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 9,4980 liradan alınan dolar 9,50 liradan, 11,0530 liradan alınan euro ise 11,0550 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,47 liradan, euro ise 11,02 liradan satılmıştı.