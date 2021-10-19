Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 9,3410 liradan, euro ise 10,8830 liradan güne başladı.
Ekonomi 19.10.2021, 09:17
Dolar 9,3410 liradan, euro ise 10,8830 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 9,3390 liradan alınan dolar, 9,3410 liradan, 10,8810 liradan alınan euro ise 10,8830 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,32 liradan, euro ise 10,81 liradan satılmıştı.