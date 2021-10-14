Son Dakika
Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 9,1620 liradan, euro ise 10,6330 liradan güne başladı.
Ekonomi 14.10.2021, 09:11
Dolar 9,1620 liradan, euro ise 10,6330 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 9,16 liradan alınan dolar 9,1620 liradan, 10,6310 liradan alınan euro ise 10,6330 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,10 liradan, euro ise 10,52 liradan satılmıştı.