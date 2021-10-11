Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 8,9420 liradan, euro ise 10,3550 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 11.10.2021, 09:12
Dolar 8,9420 liradan, euro ise 10,3550 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 8,94 liradan alınan dolar 8,9420 liradan, 10,3530 liradan alınan euro ise 10,3550 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,93 liradan, euro ise 10,33 liradan satılmıştı.