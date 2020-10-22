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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,8240 liradan, euro ise 9,2760 liradan güne başladı.

Ekonomi 22.10.2020, 10:30
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Serbest piyasada döviz fiyatları


İstanbul Kapalıçarışı'da 7,8220 liradan alınan dolar, 7,8240 liradan, 9,2740 liradan alınan euro ise 9,2760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,83 liradan, euro ise 9,29 liradan satılmıştı.

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