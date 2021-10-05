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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,8620 liradan, euro ise 10,2820 liradan güne başladı.

Ekonomi 05.10.2021, 09:14
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,8620 liradan, euro ise 10,2820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 8,86 liradan alınan dolar 8,8620 liradan, 10,28 liradan alınan euro ise 10,2820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,85 liradan, euro ise 10,30 liradan satılmıştı.

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