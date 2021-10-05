Serbest piyasada döviz fiyatları

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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
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Dolar 8,8620 liradan, euro ise 10,2820 liradan güne başladı.
Ekonomi 05.10.2021, 09:14
Dolar 8,8620 liradan, euro ise 10,2820 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 8,86 liradan alınan dolar 8,8620 liradan, 10,28 liradan alınan euro ise 10,2820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,85 liradan, euro ise 10,30 liradan satılmıştı.