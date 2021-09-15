Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 8,4400 liradan, euro ise 9,9770 liradan güne başladı.
Ekonomi 15.09.2021, 09:26
Dolar 8,4400 liradan, euro ise 9,9770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan, 9,9750 liradan alınan euro ise 9,9770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,45 liradan, euro ise 9,98 liradan satılmıştı.