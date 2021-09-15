banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,4400 liradan, euro ise 9,9770 liradan güne başladı.

Ekonomi 15.09.2021, 09:26
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,4400 liradan, euro ise 9,9770 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan, 9,9750 liradan alınan euro ise 9,9770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,45 liradan, euro ise 9,98 liradan satılmıştı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0