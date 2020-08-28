Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,3460 liradan, euro ise 8,7220 liradan güne başladı.
Ekonomi 28.08.2020, 09:22
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Dolar 7,3460 liradan, euro ise 8,7220 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan, 8,7200 liradan alınan euro ise 8,7220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,35 liradan, euro ise 8,66 liradan satılmıştı.
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