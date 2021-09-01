Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 8,3220 liradan, euro ise 9,8240 liradan güne başladı.
Ekonomi 01.09.2021, 09:14
Dolar 8,3220 liradan, euro ise 9,8240 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 8,32 liradan alınan dolar 8,3220 liradan, 9,8220 liradan alınan euro ise 9,8240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,32 liradan, euro ise 9,84 liradan satılmıştı.