Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 7,3530 liradan, euro ise 8,6790 liradan güne başladı.
Ekonomi 24.08.2020, 09:18
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Dolar 7,3530 liradan, euro ise 8,6790 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3510 liradan alınan dolar, 7,3530 liradan, 8,6770 liradan alınan euro ise 8,6790 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,63 liradan satılmıştı.
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