Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 8,7220 liradan, euro ise 10,5660 liradan güne başladı.
Ekonomi 04.06.2021, 09:12
Dolar 8,7220 liradan, euro ise 10,5660 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 8,72 liradan alınan dolar 8,7220 liradan, 10,5640 liradan alınan euro ise 10,5660 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,70 liradan, euro ise 10,58 liradan satılmıştı.