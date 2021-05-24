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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,4120 liradan, euro ise 10,26 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 24.05.2021, 09:24
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 8,4120 liradan, euro ise 10,26 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 8,41 liradan alınan dolar 8,4120 liradan, 10,2580 liradan alınan euro ise 10,26 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,38 liradan, euro ise 10,21 liradan satılmıştı.
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