Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 413 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 412,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 413 liradan, 2 bin 721 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 742 liradan, 378 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 382 liradan, 2 bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 679 liradan, bin 330 liradan alınan Yarım Ziynet bin 340 liradan ve 665 liradan alınan Çeyrek Ziynet 670 liradan satıldı.