Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 415,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 415,70 liradan, 2 bin 738 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 759 liradan, 379 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 383 liradan, 2 bin 676 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 696 liradan, bin 338 liradan alınan Yarım Ziynet bin 348 liradan ve 689 liradan alınan Çeyrek Ziynet 694 liradan satıldı.