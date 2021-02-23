Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 408,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 408,50 liradan, 2 bin 691 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 712 liradan, 372,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 629 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 649 liradan, bin 315 liradan alınan Yarım Ziynet bin 325 liradan ve 657 liradan alınan Çeyrek Ziynet 662 liradan satılıyor.