Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 449,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 449,70 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 983 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 915 liradan, bin 448 liradan alınan Yarım Ziynet bin 458 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satılıyor.