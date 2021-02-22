Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 406 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 405,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 406 liradan, 2 bin 674 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 695 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 613 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 633 liradan, bin 307 liradan alınan Yarım Ziynet bin 317 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satılıyor.