Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 395,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 395,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 395,80 liradan, 2 bin 607 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 628 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 548 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 568 liradan, bin 274 liradan alınan Yarım Ziynet bin 284 liradan ve 637 liradan alınan Çeyrek Ziynet 642 liradan satılıyor.