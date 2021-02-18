Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 398,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,60 liradan, 2 bin 625 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 646 liradan, 363,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,30 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 586 liradan, bin 283 liradan alınan Yarım Ziynet bin 293 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı.