Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 401 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 399,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 401 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 662 liradan, 365,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,50 liradan, 2 bin 581 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 601 liradan, bin 291 liradan alınan Yarım Ziynet bin 301 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satılıyor.