Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 407 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,20 liradan, 2 bin 683 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 704 liradan, 371,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 621 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 641 liradan, bin 310 liradan alınan Yarım Ziynet bin 320 liradan ve 655 liradan alınan Çeyrek Ziynet 660 liradan satıldı.