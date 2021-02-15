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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,20 lira oldu.
Ekonomi 15.02.2021, 17:48
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 407 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,20 liradan, 2 bin 683 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 704 liradan, 371,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 621 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 641 liradan, bin 310 liradan alınan Yarım Ziynet bin 320 liradan ve 655 liradan alınan Çeyrek Ziynet 660 liradan satıldı.