Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 410,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411 liradan, 2 bin 707 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 728 liradan, 374,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 378,70 liradan, 2 bin 645 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 665 liradan, bin 323 liradan alınan Yarım Ziynet bin 333 liradan ve 661 liradan alınan Çeyrek Ziynet 666 liradan satılıyor.