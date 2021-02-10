Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 416,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 416,40 liradan, 2 bin 743 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 764 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 681 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 701 liradan, bin 341 liradan alınan Yarım Ziynet bin 351 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satılıyor.