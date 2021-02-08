Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 417,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,70 liradan, 2 bin 751 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 772 liradan, 380,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384,75 liradan, 2 bin 689 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 709 liradan, bin 344 liradan alınan Yarım Ziynet bin 354 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satıldı.