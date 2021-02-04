Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.