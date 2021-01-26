Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 440,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 440,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 440,50 liradan, 2 bin 902 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 923 liradan, 401,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 405,60 liradan, 2 bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 856 liradan, bin 418 liradan alınan Yarım Ziynet bin 428 liradan ve 709 liradan alınan Çeyrek Ziynet 714 liradan satılıyor.