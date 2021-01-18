Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 442,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,70 liradan, 2 bin 916 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 937 liradan, 403,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 850 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 870 liradan, bin 425 liradan alınan Yarım Ziynet bin 435 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satılıyor.