Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 447,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 447,60 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 969 liradan, 408 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412 liradan, 2 bin 881 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 901 liradan, bin 441 liradan alınan Yarım Ziynet bin 451 liradan ve 720 liradan alınan Çeyrek Ziynet 725 liradan satılıyor.