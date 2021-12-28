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Türkiye’nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlenirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 689,20 lira oldu.
Ekonomi 28.12.2021, 17:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 689,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 689 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 689,20 liradan, 4 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 562 liradan, 629 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 633 liradan, 4 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 458 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 229 liradan ve bin 110 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 115 liradan satıldı.