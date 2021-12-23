Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 654 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 653,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 654 liradan, 4 bin 310 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 331 liradan, 596,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 600,50 liradan, 4 bin 212 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 232 liradan, 2 bin 106 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 116 liradan ve bin 53 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 58 liradan satıldı.