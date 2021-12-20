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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bin 28,40 lira oldu.
Ekonomi 20.12.2021, 18:09
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bin 28,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da bin 28,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) bin 28,40 liradan, 6 bin 776 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 797 liradan, 938 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 942 liradan, 6 bin 622 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 642 liradan, 3 bin 311 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 321 liradan ve bin 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 661 liradan satıldı.