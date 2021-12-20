Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bin 28,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da bin 28,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) bin 28,40 liradan, 6 bin 776 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 797 liradan, 938 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 942 liradan, 6 bin 622 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 642 liradan, 3 bin 311 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 321 liradan ve bin 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 661 liradan satıldı.